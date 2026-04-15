«На всю катушку ответите!». Лукашенко возмутился ситуацией с удобрениями после своего предупреждения главе Минсельхозпрода

Лукашенко потребовал посадить виновных из-за ситуации с удобрениями.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился ситуацией с удобрениями после того, как глава государства ранее предупреждал министра сельского хозяйства и продовольствия, сообщила пресс-служба президента.

Так, белорусский лидер обратил внимание на ответственность за ненадлежащее хранение и неиспользование должным образом минеральных удобрений в аграрной сфере. Лукашенко напомнил, что перед АПК была поставлена задача максимально эффективного использования удобрений для получения хорошего урожая. Ранее глава Беларуси предупредил министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, что «не дай бог, где-то найдем хоть в одном хозяйстве удобрения не так хранятся». Но спустя время факты бесхозяйственности были обнаружены.

— Как я на это должен реагировать? — возмутился белорусский президент.

Лукашенко пояснил, что фактически деньги «забрали» у производителей, а бюджет недополучил из-за того, что отечественным аграриям удобрения передали по доступной стоимости. Тогда, как их в пять раз дороже могли продать и получить валюту для страны. В связи с этим Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля разобраться с ситуацией.

— Василий Николаевич (Герасимов, глава КГК. — Ред.), по всей стране разберитесь и посадите. Хватит с ними шутить, — поручил глава государства.

Кроме того, Лукашенко предупредил, вице-премьер по сельскому хозяйству Юрий Шулейко, а также глава Минсельхозпрода «на всю катушку» ответят из-за ситуации с удобрениями.

— Это же элементарно. Я просто вам объяснил, какие деньги страна могла получить и политическая какая выгода, — заключил белорусский президент.

