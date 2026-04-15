«На всю катушку ответите!». Лукашенко возмутился ситуацией с удобрениями после своего предупреждения главе Минсельхозпрода

Так, белорусский лидер обратил внимание на ответственность за ненадлежащее хранение и неиспользование должным образом минеральных удобрений в аграрной сфере. Лукашенко напомнил, что перед АПК была поставлена задача максимально эффективного использования удобрений для получения хорошего урожая. Ранее глава Беларуси предупредил министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, что «не дай бог, где-то найдем хоть в одном хозяйстве удобрения не так хранятся». Но спустя время факты бесхозяйственности были обнаружены.