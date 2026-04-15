Диетическое питание с регистрацией в Армении нашли в Нижегородской области

Несмотря на то, что свидетельства о государственной регистрации всей продукции получены в Республике Армения, с 10 апреля оборот на территории Российской Федерации введенных диетических пищевых продуктов был временно прекращен. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.
Речь идет о «Специализированном пищевом продукте диетического лечебного и диетического профилактического питания — смесь сухая для энтерального питания для взрослых и детей с 1‑го года с нейтральным вкусом».
Следует отметить, что данный продукт не относится к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в Российской Федерации.
В ходе проведенной проверки в отношении компании были обнаружены факты нарушения обязательных требований. Материалы проверки, включая протокол о временном запрете деятельности организации, переданы в суд.
