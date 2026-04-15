Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетическое питание с регистрацией в Армении нашли в Нижегородской области

Следует отметить, что данный продукт не относится к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в Российской Федерации.

Несмотря на то, что свидетельства о государственной регистрации всей продукции получены в Республике Армения, с 10 апреля оборот на территории Российской Федерации введенных диетических пищевых продуктов был временно прекращен. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

Речь идет о «Специализированном пищевом продукте диетического лечебного и диетического профилактического питания — смесь сухая для энтерального питания для взрослых и детей с 1‑го года с нейтральным вкусом».

В ходе проведенной проверки в отношении компании были обнаружены факты нарушения обязательных требований. Материалы проверки, включая протокол о временном запрете деятельности организации, переданы в суд.

Ранее антибиотики обнаружили в сосисках в Нижегородской области.