Для пенсионеров предложили ввести единую социальную карту

В России хотят ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет работать по всей стране. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, нововведение даст пожилым людям право на бесплатный проезд и другие льготы.
Гриб считает, что такая карта, похожая на уже существующие карты для многодетных семей, станет эффективной мерой поддержки для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Особенно она упростит жизнь пенсионерам, которые живут или часто ездят между Москвой, Московской областью и соседними регионами, например на дачи.
Ранее депутат Михаил Делягин попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о планах правительства по повышению финансовой обеспеченности пожилых людей, передает РИА Новости.