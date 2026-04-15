Из-за паводка пенсии омичам доставили досрочно

Из-за начала паводка и бездорожья в Омской области денежные выплаты досрочно получили жители 45 труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Омской области. Об этом в среду, 15 апреля 2026 года, сообщили в «Почте России».
Решение было принято в связи с весенней распутицей и предстоящим половодьем — в период активного таяния снега почтовый путь до этих сел существенно усложняется. Чтобы избежать сбоев, компания согласовала с региональным отделением Социального фонда России новый график доставки.
В число самых труднодоступных населенных пунктов вошли села и деревни в четырех районах. В Тевризском районе это Александровка, Белый Яр, Бичили, Бородинка, Бродниково, Вознесенка, Екатериновка. В Усть-Ишимском районе — Аксеново, Большая Тава, Большая Бича, Загваздино, Кайлы, Малая Бича. В Тарском районе — Васис, Имшегал, Киксы, Киргап, Литковка, Михайловка, Усть-Тара. В Знаменском районе — Айлинка, Качуково, Котовщиково, Малая Кова, Никольск, Таборы, Усть-Тамак, Усть-Шиш и другие.
Заявлено, что с начала апреля все почтовые отделения в сельской местности работают в усиленном режиме. На сложных внутри- и межрайонных маршрутах выплаты доставляли на автомобилях повышенной проходимости.
«Доставка пенсий и пособий — важнейшая социальная миссия Почты России. Именно поэтому ежегодно мы подстраиваемся под особенности весеннего периода. Подготовку к нему начинаем в марте. Тогда мы не только согласовываем новые сроки доставки и разрабатываем безопасные почтовые маршруты, но и проводим работу с сотрудниками: организовываем для них обучающие инструктажи и тренировки», — пояснил директор УФПС Омской области Сергей Грачев.
Как ранее сообщал «СуперОмск», по данным Новосибирскстата, средняя пенсия в Омской области в 2025 году составила 22 025 рублей, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Однако это третий с конца показатель по Сибирскому федеральному округу. Ниже средняя пенсия только в Республике Алтай (20 720 рублей) и Алтайском крае (21 406 рублей). Всего в Омске и области страховую пенсию получают 489 505 жителей.