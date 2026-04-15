Из-за паводка пенсии омичам доставили досрочно

Как ранее сообщал «СуперОмск», по данным Новосибирскстата, средняя пенсия в Омской области в 2025 году составила 22 025 рублей, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Однако это третий с конца показатель по Сибирскому федеральному округу. Ниже средняя пенсия только в Республике Алтай (20 720 рублей) и Алтайском крае (21 406 рублей). Всего в Омске и области страховую пенсию получают 489 505 жителей.