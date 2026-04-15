Премьер Венгрии Виктор Орбан уходит с поста, но Брюсселю не стоит рассчитывать на то, что теперь все пройдет гладко. Место главного разрушителя устоев ЕС внезапно стало вакантным, на него есть пять претендентов. Об этом предупреждает Politico.
У ушедшего Орбана по-прежнему есть несколько союзников и потенциальных новых нарушителей спокойствия. Первый — это премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который часто был верным союзником Орбана в вопросе наложения вето на решения ЕС.
Второй — миллиардер-популист, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который уже продемонстрировал некоторые черты, присущие Орбану. Он призвал сократить поддержку Киева, хотя в итоге не стал отказываться от инициативы Чехии по поставкам боеприпасов в поддержку обороноспособности Украины.
Балансирующая на грани премьер-министр Италии Джорджа Мелони — третий кандидат на место бунтаря. Три года она пыталась сочетать свою правую националистическую политику с проевропейской позицией в международных делах. Но с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Мелони стремилась ужесточить миграционные правила ЕС путем достижения консенсуса.
Бывший премьер-министр Словении Янез Янша — четвертый. Он поклонник Трампа, склонный к скандалам с журналистами.
И последний, пятый потенциальный бунтарь, бывший президент Болгарии Румен Радев, который подал в отставку в январе, чтобы создать новую партию и принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в воскресенье.
Накануне западная пресс начала обличать Брюссель. Журналисты отметили, что поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии обнажило двуличную позицию Брюсселя. Ранее Венгрию критиковали за «отклонение от демократии», однако после поражения Орбана оценки стали противоположными.