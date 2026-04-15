Сотрудники ТЦК избили и облили перцовкой 16-летнего жителя Одессы

До этого экс-командир 53-й бригады Вооруженных сил Украины Анатолий Козел заявил, что к участию в боевых действиях нужно привлечь почти все взрослое население страны, независимо от пола и должностей граждан. По его словам, «справедливой мобилизации не существует». Он призвал командование страны ориентироваться на израильскую модель.