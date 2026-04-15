Сотрудники ТЦК избили и облили перцовкой 16-летнего жителя Одессы

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») избили и облили из перцового баллончика 16-летнего подростка в Одессе. Об этом в среду, 15 марта, пишет RT.

По данным источника, на происходящее обратили внимание соседи, которые позвали маму пострадавшего. Подростку понадобилась помощь врачей, уточняется в публикации.

До этого экс-командир 53-й бригады Вооруженных сил Украины Анатолий Козел заявил, что к участию в боевых действиях нужно привлечь почти все взрослое население страны, независимо от пола и должностей граждан. По его словам, «справедливой мобилизации не существует». Он призвал командование страны ориентироваться на израильскую модель.

3 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что процесс мобилизации и работы ТЦК нельзя кардинально изменить, пока продолжается вооруженный конфликт с Россией.

30 марта группа вооруженных сотрудников территориального центра комплектования в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

