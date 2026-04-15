Нижний Новгород попал в топ-3 популярных направлений для путешествий на три дня

Нижний Новгород вошел в десятку самых популярных городов России для трехдневного отдыха в апреле. В рейтинге, составленном экспертами сервиса Твил.ру, столице ПФО досталась третья строчка.
В среднем одна ночь в нижегородском отеле обойдется туристам в 4813 рублей.
Рейтинг возглавила Москва, а на втором месте расположился Краснодар. В топ-10 аналитики также включили Волгоград, Севастополь, Самару, Судак, Новороссийск, Симферополь и Каменномостский.
