На ремонт дорог в Ростове требуется не менее пяти млрд рублей в год

Нынешних темпов обновления инфраструктуры недостаточно.

Требуется не менее пяти млрд рублей в год, на протяжении 10 лет, чтобы привести дороги в Ростове в нормальное состояние. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Несмотря на сложности, наблюдается положительная динамика: за прошлый год показатель качества дорожного покрытия вырос с 51% до почти 53%. Вместо запланированных 36 объектов по федеральной программе удалось отремонтировать 47, ещё пять улиц привели в порядок за счёт городского бюджета. Глава города подчеркнул, что нынешних темпов обновления инфраструктуры недостаточно. Ситуацию осложняют несколько обстоятельств: Ростов функционирует как крупный транспортный узел, что обеспечивает высокую интенсивность движения, значительная нагрузка от грузового транспорта, износ подземных коммуникаций: ресурсоснабжающие организации часто вскрывают новое полотно для ремонта сетей, что сокращает срок службы дорог. Совместно с экспертами проводится пересмотр технологий укладки. Это должно повысить износостойкость покрытий.

На 2026 год запланирован ремонт 36 магистралей, ещё семь объектов будут приведены в порядок за счёт средств муниципальной казны.