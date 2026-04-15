В Хабаровске полицейское начальство провело прием граждан

В Хабаровске руководители полиции выслушали жалобы горожан.

Источник: Комсомольская правда

В УМВД России по Хабаровску состоялся ежемесячный прием граждан с участием заместителя начальника городской полиции и председателя общественного совета. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прием провели заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции подполковник полиции Артем Поляков и председатель общественного совета Нина Войнова. На встречу обратились шестеро жителей краевого центра.

Жительница Индустриального района пожаловалась на соседей, которые, по ее мнению, намеренно шумят и допускают нелицеприятные высказывания в ее адрес. Артем Поляков разъяснил заявительнице, что участковые уполномоченные провели проверки, но факты нарушения общественного порядка не подтвердились. Нина Войнова порекомендовала горожанке попытаться урегулировать конфликт мирным путем.

Семейная пара обратилась с жалобой на соседа, который продал им парковочное место, однако по решению суда машино-место было передано третьему лицу за долги.

Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения в рамках действующего законодательства.

