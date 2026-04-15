Дятлова рассказала, сколько уличных светильников планируют заменить в Калининграде

«Продолжаем работу по переходу на энергоэффективное освещение городских улиц. Меняем устаревшие светильники на светодиодные, которые реже ломаются, расходуют значительно меньше энергии и дают больше света улицам Калининграда. В прошлом году заменили 4535 штук. В том числе на Ленинском и Московском проспектах, улицах Артиллерийской, Суворова и Камской. В этом году уже заменили 1540 светильников, в том числе на 1-й Большой Окружной, Волочаевской, Октябрьской, Окской, Ольштынской. И в планах заменить ещё 1925», — говорится в сообщении.