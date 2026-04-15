Владимир Путин наградил посмертно двух бойцов из Волгоградской области

В Новоаннинском районе Волгоградской области 14 апреля 2026 года родным участников спецоперации передали награды их героев. Президент России Владимир Путин еще в конце 2025 года подписал указ о награждении двух бойцов из Новоаннинского района орденами Мужества. За отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте, посмертно награждены Владимир Фабер и Артем Бреусов. Как рассказали в администрации Новоаннинского района, Ордена передали семьям военнослужащих.