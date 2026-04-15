Вылетела из вагонетки аттракциона: 21-летняя восходящая звезда Бразилии погибла страшной смертью

21-летняя певица из Бразилии погибла после обрушения аттракциона на ярмарке. Об этом сообщает издание Need To Know.
Инцидент произошел 11 апреля в бразильском городе в городе Итабирито в одном из местных парков. 21-летняя Каролина Беатрис де Деус Масиэль каталась на аттракционе «Гусеница». Её выбросило из аттракциона, когда от рельсов оторвалась одна из частей, кабинка с девушкой рухнула на землю. Певица получила смертельные травмы головы и скончалась на месте.
Ещё три пассажира получили травмы во время обрушения и были доставлены в ближайшую больницу. Гражданская полиция начала расследование инцидента, чтобы установить причину механической неисправности.
Двое мужчин в возрасте 45 и 24 лет были арестованы местной полицией в рамках расследования возможной халатности или непредумышленного убийства.
