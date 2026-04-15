Красноярское заведение вошло в десятку лучших ресторанов международной премии

Красноярский ресторан «Тунгуска» вошел в десятку лучших заведений по версии международной премии WhereToEat International 2026 года. Всего в шорт-лист вошло 128 проектов из России, Беларуси, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Армении.
В десятке лучших оказались рестораны из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Алматы. Среди лидеров других сибирских заведений нет.
Победителем же стал BOBO (Bourgeois Bohemians) из Санкт-Петербурга. Другие красноярские рестораны оказались за пределами топ-10: 0.75 Please (16-е место), «Чешуя» (18), Sadko (27).
Премия была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Каждый год эксперты выбирают лучшие бары, рестораны и работников сферы общепита.
