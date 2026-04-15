За списки должников УК Волгограда заплатят до 1,5 млн рублей

В разрешенную для публикации информацию входят номер квартиры, лицевой счет и общая сумма долга. А вот размещать персональные данные строго запрещено. К ним относятся фамилия, имя, отчество, точный адрес, дата и место рождения, паспортные данные, а также информация о профессиональной деятельности, социальном статусе собственника и сведения из других личных документов.