За списки должников УК Волгограда заплатят до 1,5 млн рублей

Волгоградским управляющим компаниям грозят крупные штрафы, если они продолжат публиковать личные данные должников в открытом доступе. Жителям Волгограда рассказали, как можно проучить обслуживающие организации за некорректные списки. Эксперты портала Объясняем.рф напомнили собственникам, что УК могут распространять только обобщенные сведения о задолженностях, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на портал.
В разрешенную для публикации информацию входят номер квартиры, лицевой счет и общая сумма долга. А вот размещать персональные данные строго запрещено. К ним относятся фамилия, имя, отчество, точный адрес, дата и место рождения, паспортные данные, а также информация о профессиональной деятельности, социальном статусе собственника и сведения из других личных документов.
Если управляющая компания нарушает эти правила, волгоградцы имеют полное право обратиться с жалобой. Заявления можно направлять в Роскомнадзор или Генеральную прокуратуру. Если УК впервые нарушит закон, ей придется заплатить штраф до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа значительно вырастет — до 1,5 миллиона рублей.