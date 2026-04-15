Волгоградцам рассказали об опасных креветках, лишающих зрения

Волгоградцам, которые любят креветки и другие морепродукты, стоит быть внимательнее при выборе блюд. Китайские биологи открыли новый вирус, который прежде считался безопасным для людей. Он получил название POH-VAU и был обнаружен в креветках и рыбе. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Microbiology 14 апреля, — пишет ТАСС.
Главная опасность в том, что вирус передается человеку через сырые морепродукты. После заражения у большинства пациентов — более чем у 70% — врачи фиксировали персистирующую глазную гипертензию. Это заболевание сопровождается сильным воспалением в глазах и резким ростом внутриглазного давления. В ряде случаев болезнь заканчивается полной потерей зрения.
До этого открытия в научном сообществе господствовало мнение, что вирусы типа POH-VAU способны поражать только морских животных и не представляют угрозы для человека. Новые данные опровергают этот вывод. Учёные подчеркивают: граница между видами оказывается куда более размытой, чем считалось раньше, а значит, часть вирусов, которые считались безвредными для людей, может потребовать переоценки.
Волгоградцам, которые предпочитают сырые или слабо обработанные морепродукты, стоит помнить о рисках. Термическая обработка снижает вероятность заражения любыми вируса. Простые меры предосторожности помогают сохранить здоровье.
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ лечения таблеток без гипертонии.