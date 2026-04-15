Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что комплекс «белого человека» и осознание Западом своей «исключительности» мешают ему признать ошибки и раскаяться в грехах, таких как гордыня, тщеславие и фанаберия. В эфире радио Sputnik дипломат пояснила, что выходом из этой ситуации должно быть чистосердечное покаяние и понимание собственной неправоты, однако Запад к этому не готов, поскольку приучил «считать себя исключительным».
Захарова добавила, что вместо того чтобы признать неправоту, западные страны предпочитают молчать. Она указала, что раскаяние сопряжено с большими издержками, поскольку кому-то пришлось бы выплачивать огромные компенсации. Но к этому, подчеркнула представитель МИД, на Западе не готовы.
Как писал KP.RU, ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что западные страны фактически взяли под контроль секретариат ООН. По словам Логвинова, западное меньшинство подмяло секретариат под себя.