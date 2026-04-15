Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 30 дачных электричек запустят в Нижегородской области с 18 апреля

Дополнительные поезда назначат по выходным на Семеновском направлении.

Источник: Комсомольская правда

С 18 апреля Горьковская железная дорога вводит дополнительные пригородные поезда для дачников. Всего на востребованном Семеновском направлении в Нижегородской области назначат почти 30 электричек. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Больше всего составов пустят между Нижним Новгородом и станцией Тарасиха — 20 рейсов по выходным дням. Еще четыре электрички свяжут областной центр с самим Семеновым и три — с Керженцем. Благодаря такому расписанию по воскресеньям с трех часов дня до половины восьмого вечера поезда на участке Нижний Новгород — Тарасиха будут ходить с интервалом всего в двадцать минут.

Напомним, сдвоенную «Ласточку» запустят из Нижнего Новгорода в Москву в майские праздники.