За выброшенный из окна машины окурок предусмотрен штраф. Размер штрафа

За выброшенный из окна машины мусор, в том числе окурки, грозит штраф до 50 тыс. руб. Такие действия считаются административным правонарушением, напомнил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Как уточнил эксперт, согласно ч 3.1 ст 8.2 КоАП, за выброс окурка из окна машины для граждан предусматривается штраф от 10 до 15 тыс. руб., должностным лицам придется заплатить штраф от 20 до 30 тыс. руб., а юрлицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Свидетели подобной ситуации могут подать заявление на нарушителя в отделении полиции или ГАИ, заявление подается очно или через портал «Госуслуги».
«В заявлении следует подробно описать обстоятельства: указать дату, время, место, описание автомобиля и его номерной знак. Стоит приложить имеющиеся доказательства — видеозапись, фотографии», — дополнил собеседник агентства.
Фото- или видеосъемка водителя, который выбрасывает мусор из окна машины, не считается нарушением его прав, подытожил эксперт.
Штрафы за приготовление шашлыка на даче
В России можно жарить мясо и другую пищу с использованием открытого огня на мангалах и в жаровнях, но при ряде условий. В противном случае есть риск получить штраф до 20 тыс. руб., предупредила ранее руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова.
«Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии 5 м от домов и хозпостроек, расположенных на участке. При этом надо очистить землю рядом до 2 м», — уточнила эксперт.
Если нарушение правил противопожарного режима зафиксируют, то последует предупреждение. Кроме того, могут назначить и штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб.
Запрещается жарить шашлык на открытом огне в регионах, где введен особый противопожарный режим. В таком случае можно применять стационарные мангалы и барбекю, оснащенные крышкой. При нарушениях на территории таких регионов предписания уже не выдаются, нарушителей сразу штрафуют на 10−20 тыс. руб.