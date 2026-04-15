Предпринимателя из Кунгура оштрафовали за поставку сырья без ветдокументов

Поставщик снабжал более десяти соцобъектов и столовую, где отравились люди.

Источник: Комсомольская правда

В Кунгуре проверили поставщика продуктов для «Столовой № 2» и соцобъектов после четырех случаев кишечной инфекции у посетителей заведения, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В феврале 2026 года выявлены случаи кишечной инфекции, предположительно связанные с кунгурской столовой, где отравились несколько человек. Проверка выявила, что индивидуальный предприниматель поставлял продукцию животного происхождения в «Столовую № 2» без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

Он также отвечает за снабжение 20 детских садов и школ Кунгура. В 11 из этих учреждений продукция, в том числе яйца, курица, говядина, молоко, перемещалась без ветеринарных справок. Из-за этого невозможно проверить, откуда именно привезли сырье, безопасно ли оно и не угрожает ли здоровью людей.