В Иркутской области пострадавшему работнику выплатили 1 млн рублей

Жителю Шелехова увеличили размер компенсации за полученную травму. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Мужчина пострадал в ДТП 22 ноября 2024 года, находясь на рабочем месте в качестве пассажира КАМАЗа. Грузовик столкнулся с другим большегрузом на 63-м километре трассы Р-258 «Байкал». Из-за аварии пострадавший утратил 60% профессиональной трудоспособности и получил третью группу инвалидности.
Пострадавший обращался в суд, который в октябре 2025 года взыскал с ответчика 500 тысяч рублей. Однако прокуратура посчитала, что такой размер компенсации недостаточен, и обжаловала решение. Иркутский областной суд поддержал позицию прокурора и увеличил размер компенсации до 1 млн рублей.
