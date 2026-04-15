В Новосибирской области приставы взыскали более 1 млн с золотодобывающей компании

Житель Алма-Аты добился выплаты крупной компенсации от работодателя лишь после вмешательства судебных приставов. Речь шла о задолженности за задержку выдачи трудовой книжки и моральный вред.

Источник: Аргументы и факты

Суд обязал компанию выплатить бывшему сотруднику 1,068 млн рублей, а также 60 тысяч рублей компенсации. Общая сумма превысила 1,1 млн рублей. Исполнительный документ поступил в службу приставов Новосибирской области.

Организации направили требование о добровольной оплате. Представители компании пообещали закрыть долг без дополнительных санкций, однако в установленный срок средства так и не поступили.

После этого приставы начислили исполнительский сбор и арестовали банковский счёт предприятия. В итоге деньги были списаны принудительно.