В Новосибирской области приставы взыскали более 1 млн с золотодобывающей компании

Суд обязал компанию выплатить бывшему сотруднику 1,068 млн рублей, а также 60 тысяч рублей компенсации. Общая сумма превысила 1,1 млн рублей. Исполнительный документ поступил в службу приставов Новосибирской области.
Организации направили требование о добровольной оплате. Представители компании пообещали закрыть долг без дополнительных санкций, однако в установленный срок средства так и не поступили.
После этого приставы начислили исполнительский сбор и арестовали банковский счёт предприятия. В итоге деньги были списаны принудительно.