Производитель ветпрепаратов из Гусь-Хрустального улучшит работу

Компания планирует снизить издержки и оптимизировать потоки.

Компания «Ветеринарные препараты» из Гусь-Хрустального присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Региональном центре компетенций Владимирской области.

Предприятие планирует увеличить эффективность работы без потери качества, снизить издержки и оптимизировать потоки. Это позволит укрепить позиции на рынке ветеринарных препаратов.

Отметим, что «Ветеринарные препараты» — один из старейших фармацевтических заводов России. Он основан в 1942 году. Сегодня предприятие выпускает более 40 наименований ветпрепаратов для сельскохозяйственных и домашних животных. Продукция экспортируется в страны СНГ и неоднократно входила в каталог «100 лучших товаров России».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

