Дождь придёт на смену ясной погоде в Хабаровске

Ясная погода сменится дождем в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», завтра, 16 апреля, ночь пройдет без осадков, а небольшой дождь прогнозируют днем. По данным Дальневосточного УГМС, столбик термометра покажет +1..-1 °C и +11..+13 °C соответственно. А ветер станет теплее — поменяет свое направление на южное и не превысит 8−13 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре прогноз более благоприятный, так как осадки в Городе юности в предстоящие сутки не прогнозируют. Температура ночью достигнет −1..-3 °C, а днем воздух прогреется до +11..+13 °C. Ветер будет юго-восточным, 7−12 м/c.
Небольшой дождь ожидается днем 16 апреля и на юге Хабаровского края, температура при этом будет доходить до +14..+16 °C. Ночь пройдет без существенных осадков при 0..+2 °C. Порывы юго-восточного ветра местами — до 9−14 м/c.
На севере региона погода без осадков, ветер умеренный, северный. Температура ночью будет находиться в пределах −3..-9 °C, а днем столбик термометра покажет 0..+3 °C.
Весенний режим наблюдается и на реках края. Однако одна ледовая переправа еще продолжает функционировать — в Верхнебуреинском районе.
Напомним, ледоход на Амуре проходит уже на участке около села Малмыж — здесь он начался раньше нормы. Начался ледоход и на реке Хор у села Среднехорский, а на реке Тырма на 5 дней раньше нормы отметились подвижки льда.