Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погибшего нашли под завалами после пожара на пороховом заводе в Казани

Источник: РБК

Мужчину извлекли из-под завалов после пожара на пороховом заводе в Казани. Он погиб. Об этом сообщило издание «Татар-информ» со ссылкой на минздрав Республики.

Вечером 14 апреля на пороховом заводе в Казани произошел пожар. В результате случилось частичное обрушение конструкции. Ранее было известно о двух пострадавших. Их госпитализировали в состоянии разной степени тяжести в республиканскую клиническую больницу и горбольницу № 7.

В пресс-службе раиса Татарстана сообщили, что «причина носит техногенный характер». Руководитель службы Лилия Галимова заявила, что технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает.

Она пояснила, что громкий звук и волну жители города ощутили, поскольку на заводе сработала специальная система сброса давления, предусмотренная техникой безопасности.

