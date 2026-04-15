Погибшего нашли под завалами после пожара на пороховом заводе в Казани

Вечером 14 апреля на пороховом заводе в Казани произошел пожар. В результате случилось частичное обрушение конструкции. Ранее было известно о двух пострадавших. Их госпитализировали в состоянии разной степени тяжести в республиканскую клиническую больницу и горбольницу № 7.