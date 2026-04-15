Погибшего нашли под завалами после пожара на пороховом заводе в Казани

Мужчину извлекли из-под завалов после пожара на пороховом заводе в Казани. Он погиб. Об этом сообщило издание «Татар-информ» со ссылкой на минздрав Республики.
Вечером 14 апреля на пороховом заводе в Казани произошел пожар. В результате случилось частичное обрушение конструкции. Ранее было известно о двух пострадавших. Их госпитализировали в состоянии разной степени тяжести в республиканскую клиническую больницу и горбольницу № 7.
В пресс-службе раиса Татарстана сообщили, что «причина носит техногенный характер». Руководитель службы Лилия Галимова заявила, что технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает.
Она пояснила, что громкий звук и волну жители города ощутили, поскольку на заводе сработала специальная система сброса давления, предусмотренная техникой безопасности.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.