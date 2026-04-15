Беспилотную опасность отменили в Волгоградской области

Угроза миновала: в 9.37 15 апреля волгоградцы получили сообщения об отмене режима беспилотной опасности. Она была объявлена в 2 часа ночи, волгоградцев попросили не подходить к окнам, а на улице избегать открытых участков. По данным Минобороны на утро среды, ПВО задействовать не пришлось — в Волгоградской области не сбили ни одного БПЛА.
Воздушное пространство над Волгоградом не закрывали, аэропорт работал ночью и продолжает работать в штатном режиме. Напомним, власти Волгограда заказали проект новой современной системы оповещения об опасности для Красноармейского района, ее хотят установить в парках и местах большого скопления людей.
