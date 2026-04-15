Почему вы никогда не поймете другого человека: колонка психолога Дмитрия Леонтьева

Давно было сказано, что познать человека вообще гораздо легче, чем конкретного. Мы пытаемся распространить на других людей выведенные нами из собственного опыта или вычитанные в книгах законы поведения и таким образом сделать других понятными, предсказуемыми. Нам важно в это верить, пусть даже это иллюзия — иначе в отношениях возникнут неуверенность и тревога, которые мало кто может переносить без травматических последствий. И в каких-то пределах иногда это удается. А еще чаще мы внушаем себе, что все под контролем и Другой ведет себя так, как мы и предполагали, хотя на самом деле это далеко не так.