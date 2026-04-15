Ватерполисты первыми вернулись на международный уровень

Конечно, второй дивизион не место для сборной России, хотя и задолго до отстранения отечественные ватерполисты откатились далеко от призовых мест. Но на рубеже веков национальная команда дважды была призером Олимпийских игр. Три бронзовые награды россияне завоевали на чемпионатах Европы и мира. А вот советская сборная по два раза выигрывала Олимпиаду, чемпионат и Кубок мира. Кроме того, СССР был пятикратным чемпионом Европы. Следом за мужчинами в борьбу вступит и женская сборная. Соревнования, в которых она примет участие, пройдут с 21 по 26 апреля.