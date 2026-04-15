Ватерполисты первыми вернулись на международный уровень

Впервые с 2022 года мужская сборная России по водному поло сыграла на международном турнире. С 7 по 13 апреля на Мальте прошел Кубок мира во втором дивизионе. Участвовали 24 команды. Наши спортсмены пока выступали под безликой аббревиатурой NAB, означающей нейтральных атлетов. Но это уже шаг к полноценному возвращению. Водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором Россия смогла после отстранения вновь оказаться на международной арене.
Сборную РФ возглавляет серб Деян Станоевич. В ее тренерский штаб вошел наставник «Спартака-Волгоград» Владимир Карабутов. А в состав включили нескольких игроков с юга. Это четверка волгоградцев: Роман Усов, Петр Федотов, Тимур Шайхутдинов и Константин Шейкин, а также три спортсмена из Астрахани: Андрей Балакирев, Степан Барабушка и Константин Киселев.
И надо сказать, что южане совсем не сплоховали. Федотов и Балакирев в выигран-ных матчах против Бразилии и ЮАР стали лучшими игроками.
Конечно, второй дивизион не место для сборной России, хотя и задолго до отстранения отечественные ватерполисты откатились далеко от призовых мест. Но на рубеже веков национальная команда дважды была призером Олимпийских игр. Три бронзовые награды россияне завоевали на чемпионатах Европы и мира. А вот советская сборная по два раза выигрывала Олимпиаду, чемпионат и Кубок мира. Кроме того, СССР был пятикратным чемпионом Европы. Следом за мужчинами в борьбу вступит и женская сборная. Соревнования, в которых она примет участие, пройдут с 21 по 26 апреля.