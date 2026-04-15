В регионе совершенствуется система профилактики сиротства

Как отметил Константин Хальзов, на федеральном уровне в настоящее время прорабатываются несколько значимых для изменения системы профилактики социального сиротства направлений, в рамках которых в Новосибирской области также ведется работа. «В формате сегодняшнего совещания мы обменяемся мнениями о тех наработках, которые есть на федеральном уровне, и главное, важно понять, какие решения уже существуют в регионе, как они реализуются, и в чем нам стоит усовершенствовать работу, чтобы система помощи семьям с детьми была более эффективной, а семьи чувствовали себя на территории Новосибирской области защищенными», — подчеркнул он.
Напомним, что межведомственная рабочая группа по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства (МРГ) создана Распоряжением Президента РФ для продолжения работы в рамках изменения системы профилактики, начатой в ходе Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. В состав входит МРГ входит Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Задача МРГ — выработка предложений для повышения эффективности системы профилактики как на федеральном, так и региональном уровнях.
Участники совещания рассмотрели вопросы совершенствования судебной защиты семей с детьми в части восстановления и отмены ограничений в родительских правах, совершенствование законодательства в сфере профилактики социального сиротства, организацию межведомственного взаимодействия в этой сфере, перепрофилирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе домов ребенка, и специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Отметим, что в регионе в рамках развития системы профилактики сиротства активно идет внедрение стационарзамещающих технологий в системе социального обслуживания. Развиваются службы, направленные на подготовку замещающих семей (Школы приемных родителей) и сохранение семейного устройства (службы сопровождения замещающих семей), службы постинтернатного сопровождения выпускников. Во всех организациях для детей-сирот используются стандарты «Подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «Сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейных форм воспитания по завершении попечительства». На базе муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, “Теплый дом”» действует отделение «Социальная гостиница», предоставляющее услуги временного проживания выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детям, воспитывающимся в замещающих семьях, в возрасте от 18 до 23 лет.
Всеми организациями для детей-сирот расширен спектр услуг, предоставляемых в целях сохранения кровных связей, оказания содействия родителям в восстановлении родительских прав, отмены ограничения родительских прав, возвращения детей, оставшихся без попечения родителей, в кровные семьи. Организации для детей-сирот активно сотрудничают с некоммерческими организациями, благотворительными фондами, совместно с которыми реализуют проекты и программы, направленные на формирование здорового образа жизни, профориентацию и социальную адаптацию детей.