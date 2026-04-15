В Волгограде и области отменена восьмичасовая беспилотная опасность

В Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку оповещений 15 апреля в 09:35 начало МЧС России.
По данным специалистов, волгоградцы и гости региона могут теперь безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.
Напомним, угроза атаки беспилотников ВСУ была введена в Волгоградской области поздней ночью в 01:34 и в общей сложности продлилась порядка 8 часов. При этом БПЛА в воздушном пространстве региона не сбивались. Аэропорт функционирует в штатном режиме.
Фото из архива ИА «Высота 102».
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше