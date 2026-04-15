В Волгограде и области отменена восьмичасовая беспилотная опасность

В Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку оповещений 15 апреля в 09:35 начало.

В Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку оповещений 15 апреля в 09:35 начало МЧС России.

По данным специалистов, волгоградцы и гости региона могут теперь безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Напомним, угроза атаки беспилотников ВСУ была введена в Волгоградской области поздней ночью в 01:34 и в общей сложности продлилась порядка 8 часов. При этом БПЛА в воздушном пространстве региона не сбивались. Аэропорт функционирует в штатном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102».

