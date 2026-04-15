В Омске анонсировали масштабное перекрытие улиц

Для организованного проведения праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, 6, 7 и 9 мая на ряде улиц будет перекрыто движение всех видов транспорта. В планах организаторов — перекрытие Соборной площади, улиц Красный Путь, Певцова, Интернациональной, Ленина, Красина и смежных с ними улиц.