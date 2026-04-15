Более 170 жителей Хабаровского края, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получили помощь

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что «тёплый рейс» в Хабаровском крае прибыл в сёла Малышево. Местом встречи стал местный клуб. Здесь развернули импровизированный гуманитарный склад: продуктовые наборы, одежда и обувь — всё это нашло своих хозяев. Пока одни сельчане выбирали обновки, другие выстроились в очередь к волонтёру-парикмахеру, который неизменно отправляется в каждую поездку. Рядом с теми, кому нужна была не только материальная, но и моральная поддержка, работал психолог. Всего за поездку помощь получили 60 семей. С гуманитарного склада отправили в новые руки около 200 килограммов одежды и обуви.