Более 170 жителей Хабаровского края, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получили помощь

С ноября 2025 года по март 2026 года в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре мобильные бригады социальной помощи совершили 85 выездов, поддержав более 170 жителей края, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Гражданам предоставляли горячее питание, одежду, обувь, предметы первой необходимости. При необходимости специалисты помогали с восстановлением документов, оформлением пенсии, получением медицинских услуг и трудоустройством, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«За последние годы в регионе накоплен положительный опыт взаимодействия с негосударственным сектором, который позволяет выстроить эффективную и доступную систему оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.
Службы Хабаровского края ежегодно оказывают помощь бездомным людям в зимний период. Для этого организована работа специальных телефонных «горячих линий». В крупных городах края проводятся рейды по местам, где массово собираются граждане без определенного места жительства. Людям предлагают ночлег и горячее питание. Там же на месте соцработники проверяют самочувствие, измеряют температуру и выдают антисептики.
Всего в Хабаровском крае социальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывают одно государственное учреждение и четыре некоммерческих организаций, включенные в реестр поставщиков социальных услуг. К основным услугам относятся: содействие в оформлении документов, выдача продуктовых наборов, обеспечение одеждой, обувью и предметами первой необходимости, содействие в госпитализации больных в стационарные учреждения здравоохранения, консультативная помощь, в том числе по юридическим вопросам. В 2026 году в некоммерческих организациях услуги уже получили более 400 граждан.
«Задача специалистов Центра адаптации — срочно выехать на место, оказать помощь, если кто-то замерзает на улице. Чаще всего звонят прохожие, иногда сами бездомные. При поступлении в Центр адаптации, в отделении срочной социальной помощи окажут доврачебную помощь и предоставят ночлег. Здесь же можно постирать одежду и принять душ», — отметила специалист Хабаровского центра социальной адаптации Жанна Соколова.
