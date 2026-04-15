Повар Осьминог, карма и градостроительные симуляторы: какие игры разрабатывают в Приморье

## Во Владивостоке прошёл первый питчинг молодых разработчиков игр.
Кооператив с поваром-осьминогом, приключенческая RPG в духе Stardew Valley (12+) и градостроительные симуляторы — все эти проекты сейчас разрабатываются во Владивостоке. В минувшую субботу здесь прошёл первый питчинг для молодых разработчиков: они представили идеи и прототипы. Корреспондент ИА PrimaMedia побывал на мероприятии и выяснил, над какими играми работают приморские энтузиасты.
### Что это за питчинг?
Игровая индустрия во Владивостоке только начинает свою реинкарнацию. Несмотря на нехватку инфраструктуры для разработки, энтузиасты продолжают создавать собственные проекты, а теперь у них появился шанс представить их широкой аудитории.
На питчинге было представлено 18 игр, причём у некоторых проектов уже есть собственные билды, в которые можно было поиграть. Жанровое разнообразие оказалось широким: RPG, мобильный шутер, хорроры, градостроительный симулятор, action и другие направления. Цель у всех участников одна — представить и продать свой проект.
«Все сюда пришли с одной целью — представить и продать свой проект, найти издателя и в итоге заключить контракт, чтобы игра не оставалась “на полке”, где в неё играют только друзья, а полноценно выходила на рынок и приносила доход», — рассказал организатор мероприятия и второй волк из компании «Волк и Волк» Евгений Шевченко.
Питчинг проходил за закрытыми шторами; презентации участников выводили на отдельный экран в зале. Такой формат выбран, чтобы не волновать ребят больше, чем необходимо.
## Первые проекты.
### Градостроительный симулятор
Одним из разработчиков оказался Севастьян Рамунис. Осенью в большом исследовании про приморский геймдев мы уже говорили с ним о его градостроительном симуляторе — с тех пор игра сильно изменилась.
— Теперь социальные здания формируют зону влияния на окружающий район.
— В верхней панели отображается процент покрытия города социальной инфраструктурой.
— Система территориального влияния напоминает механику из SimCity (12+).
«Сейчас я работаю над обновлением для “Яндекс Игр” (12+), позже оно будет перенесено на другие платформы. В рамках обновления перерабатывается механика влияния на город социальной инфраструктуры, включая школы, больницы, пожарные и полицейские участки», — рассказал Севастьян Рамунис.
### Приключенческая RPG в духе Stardew Valley — The Line
Проект The Line привлёк внимание своей пиксельной графикой, визуально напоминающей Stardew Valley, но по сути это не симулятор фермы, а приключенческая RPG.
— Упор на нарратив и мини-игры.
— Сюжет: девушка живёт в мире, где жизнь людей подчинена предопределённым сценариям — всё контролируется «правительством».
— Механика кармы: показатель в диапазоне от −10 до +10; выполнение заданий повышает карму, но есть ограничения, чтобы предотвратить бесконечное «фармление».
— В проекте будет вариативность геймплея за счёт набора мини-игр; референсы — It Takes Two (16+) и недавняя «Отважный Паж».
Сценарист и художник команды Leon Tales Дарья Верхотурова рассказала, что собрала команду преимущественно из иностранцев, а сама работает технологом на мебельном заводе и реализовала детскую мечту о создании игры.
### Повар-осьминог — кооперативная игра
Игра про повара-осьминога вызвала настоящий аншлаг: возле неё выстроилась большая очередь на тестирование. Два игрока управляют отдельными щупальцами, готовя блюда для морских жителей.
— В перспективе — полурогалик с метапрогрессией наподобие PlateUp.
— Метапрогрессия связана с «престижем»: игроки проходят уровни, умирают, возвращаются, но сохраняют прогресс.
— Игроки не ограничатся одним осьминогом: подразумевается семейная династия. При гибели персонажа управление переходит к наследнику, который получает деньги, инструменты и элементы прокачки.
— Цель — развить сильную осьминожью династию.
«Сначала игрок управляет одним осьминогом, который может “погибнуть”… После этого управление переходит к его наследнику», — рассказал Сергей Михайлов.
## Что будет дальше?
Не все игры удалось опробовать — не все разработчики установили билды. Тем не менее знакомство с представленными проектами оставило ощущение большого потенциала.
После презентаций питчинг завершился. Команды, заинтересовавшие комиссию, будут представлены издателям; с разработчиками должны связаться в течение месяца.
Личный фаворит корреспондента — игра «Ограбление на первой почтовой»: в референсах указаны Dispatch (18+) и Disco Elysium (18+). Новый билд протестировать не удалось, но о возможном направлении проекта уже писали в большом материале о команде.
После такого большого питчинга хочется верить в возрождение игровой индустрии Приморья — было чувство, что наблюдаешь за её историей.
