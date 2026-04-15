Минпросвещения назвало максимальное время на выполнение домашних заданий

Минпросвещения утвердило ориентировочные временные нормативы на выполнение домашних заданий для школьников, напомнил главы ведомства Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».

Источник: РБК

Определены нормы для каждого класса:

1-й класс — не более 1 часа;

2−3-й классы — до 1,5 часа;

4−5-й классы — до 2 часов;

6−8-й классы — до 2,5 часа;

9−11-й классы — до 3,5 часа.

Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором. Кравцов подчеркнул, что это не строгие правила, а ориентиры для более сбалансированной нагрузки на школьников.

«Понятно, что это некие рекомендации, ориентиры и для учителей, и отчасти родителей», — отметил он.

Ранее Минпросвещения установило единый режим работы школ в учебные дни: уроки могут начинаться не раньше 8:00 и завершаться не позже 19:00, если в школе есть вторая смена. Нулевые уроки и учеба в три смены не допускаются, уроки пятых и девятых классов должны проводиться только в первую смену.

