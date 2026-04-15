Экономист Кузнецова рассказала, когда ключевая ставка в РФ составит 10 процентов

Ключевая ставка в России к 2027 году может составить около 10 процентов годовых. Такой прогноз дала экономист Юлия Кузнецова.
Она пояснила, что снижение ставки будет происходить постепенно при условии замедления инфляции до уровня около четырех процентов. По ее словам, ставка напрямую зависит от инфляции и ожиданий, поэтому резкого смягчения политики не ожидается.
Кузнецова отметила, что основным ограничением остаются инфляционные ожидания. Для более быстрого снижения, по ее мнению, необходимы охлаждение спроса, стабильный курс рубля и снижение давления на цены, однако текущие данные ЦБ этого не подтверждают.
Она добавила, что в стресс-сценарии ставка может остаться на уровне 10−12 процентов или даже временно расти. Наиболее вероятным вариантом эксперт назвала длительное сохранение ставки в диапазоне 9−11 процентов, передает «Газета.ru».
20 марта Банк России второй раз с начала года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15 процентов годовых. В регуляторе заявили, что экономика постепенно приближается к сбалансированному росту.