МЭР хочет создать новые прямые рейсы в РФ за счет самолетов с Ближнего Востока

МЭР предложило перевести часть самолетов с ближневосточных стран на популярные направления в России, которые пока не связаны прямыми рейсами. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Министр также отметил, что все усилия в рамках работы правкомиссии направлены на то, чтобы открыть пляжи Анапы до 1 июня. На лето уже намечается позитивная динамика бронирования. В ведомстве ждут окончательных решений Роспотребнадзора. После этого будут делаться прогнозы на весь турсезон.
Ранее сообщалось, что масштабные отмены рейсов самолетов начались по всему миру на фоне резкого роста цен на авиационное топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.
При этом вместо отмененных рейсов на Ближний Восток российским туристам обещают новые — в Африку и на райские острова.