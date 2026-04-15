Проблему дорогого содержания собак-поводырей решили в Нижегородской области

Собака-поводырь, как рассказал Евгений Люлин, является важным компаньоном для незрячих людей, и это подтверждается в каждом аспекте. Владельцы таких животных осведомлены о значительных расходах, связанных с питанием, ветеринарным обслуживанием и прививками. Ежегодная государственная субсидия на содержание собак-поводырей, не превышающая 40 000 рублей, явно недостаточна для покрытия всех потребностей. В связи с этим, жители Нижегородской области обратились в Законодательное собрание региона с просьбой найти выход из сложившейся ситуации.