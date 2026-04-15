Проблему дорогого содержания собак-поводырей решили в Нижегородской области

Нижегородцы обратились в ЗСНО с просьбой решить проблему нехватки средств на содержание собак-поводырей. О ситуации подробно рассказал спикер ЗСНО Евгений Люлин.
Собака-поводырь, как рассказал Евгений Люлин, является важным компаньоном для незрячих людей, и это подтверждается в каждом аспекте. Владельцы таких животных осведомлены о значительных расходах, связанных с питанием, ветеринарным обслуживанием и прививками. Ежегодная государственная субсидия на содержание собак-поводырей, не превышающая 40 000 рублей, явно недостаточна для покрытия всех потребностей. В связи с этим, жители Нижегородской области обратились в Законодательное собрание региона с просьбой найти выход из сложившейся ситуации.
По поручению Евгений Люлин было проведено исследование проблемы. Специалисты тщательно проанализировали нормы кормления, графики вакцинации, а также изучили рыночные цены на корм, ветеринарные услуги, амуницию и другие необходимые товары. По предварительным расчетам, даже только на питание, исходя из цен 2025 года, требовалось в среднем 56 000 рублей.
Данная проблема была актуальна для всей страны. В ЗСНО намеревались инициировать вопрос о введении дополнительной финансовой поддержки на региональном уровне. Однако, в декабре 2025 года был запущен механизм электронных сертификатов на корм для собак-поводырей, а в марте 2026 года Правительством Российской Федерации была установлена новая ежегодная выплата по данному сертификату в размере 83 900 рублей.
