В Волгограде внедрена новая методика лечения поражений позвоночника

В Волгоградской областной больнице, частью которой является нейрохирургический центр, сформирована пятилетняя программа развития. Так, уже отремонтированы три корпуса, завершается обновление еще двух. Модернизирована система кислородоснабжения. В этом году сдадут в эксплуатацию лор-центр. После ремонта открыли отделение реанимации и интенсивной терапии, а также новое отделение гематологии.