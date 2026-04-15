«Ходить трудно»: Синицина рассказала о последствиях травмы на шоу Навки

Инцидент случился на льду, когда фигурист Никита Кацалапов случайно порезал коньком свою партнершу. Несмотря на травму, Синицина доработала программу до конца, и только после зрители заметили кровь на платье и то, что девушка не могла самостоятельно передвигаться. Тогда Кацалапов подхватил Викторию и помог ей сойти со льда. Сразу после шоу спортсменка была доставлена в медицинское учреждение, где врачи наложили ей швы.