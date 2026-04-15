«Ходить трудно»: Синицина рассказала о последствиях травмы на шоу Навки

В конце марта фигуристка Виктория Синицина порезалась о лезвие конька своего партнера Никиты Кацалапова во время выступления на шоу Татьяны Навки. О своем состоянии спортсменка рассказала в интервью YouTube-каналу «ДоброFON».

По словам Синициной, сейчас она постепенно восстанавливается. Она надеется, что вскоре сможет снять швы, а пока разрабатывает травмированную ногу.

— Была немного задета мышца, именно поэтому ходить трудно, не могу толком наступить на пятку, но уже начала это делать, даже через боль. В принципе, уже почти нормально хожу, — отметила спортсменка.

Инцидент случился на льду, когда фигурист Никита Кацалапов случайно порезал коньком свою партнершу. Несмотря на травму, Синицина доработала программу до конца, и только после зрители заметили кровь на платье и то, что девушка не могла самостоятельно передвигаться. Тогда Кацалапов подхватил Викторию и помог ей сойти со льда. Сразу после шоу спортсменка была доставлена в медицинское учреждение, где врачи наложили ей швы.