11 пар поженятся в Нижегородской области на Красную горку

Порядка 400 пар по всей Нижегородской области зарегистрируют брак на этой неделе — с 13 по 19 апреля, сообщили ИА «Время Н» в ГУ ЗАГС по региону.
Напомним, что в первое воскресенье после Пасхи (19 апреля) отмечается весенний православная праздник — Красная горка. Считается, что свадьба, сыгранная в этот день, станет залогом долгой и счастливой семейной жизни. В этот день будет работать Нижегородский дом бракосочетания. Там узаконить отношения планируют 11 пар.
«Еще две пары заказали выездную регистрацию на верхней станции фуникулера в рамках фестиваля (0+) “Красная горка”, после этого новобрачных ждет венчание в храме во имя святителя и чудотворца Николая при Манеже Нижегородского кремля», — рассказали в ЗАГСе.
Кстати, следующей ближайшей популярной у молодоженов датой станет красивая дата 26 июня (26.06.2026).
Напомним, что жители Нижегородской области могут провести свадебную церемонию от исторических усадеб до смотровых площадок с панорамными видами.