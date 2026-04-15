Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области МЧС предупредило о шести опасных участках дорог

МЧС Омской области перешло в режим повышенной готовности. 15 апреля ожидаются дождь, снег и сильный ветер, а также риск аварий на дорогах.

Источник: Om1 Омск

15 апреля в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, и МЧС объявило режим повышенной готовности. Синоптики Обь-Иртышского УГМС предсказывают облачность и ночные осадки в виде дождя со снегом. Несмотря на то, что днём дождя не будет, порывы ветра могут достичь 15−17 м/с, а температура останется ниже обычной для апреля.

В таких условиях на дорогах сохраняется высокий риск ДТП. Особенно в связи с дождём и мокрым снегом, а также с сильным ветром, который может осложнить ситуацию. МЧС выделило шесть опасных участков на федеральных и региональных дорогах, где вероятность аварийных ситуаций максимальна.

К наиболее проблемным участкам относятся:

Трасса Р-402 Тюмень — Омск в Любинском районе. Трасса А-320 Омск — Черлак в Омском районе. Южный обход Омска (Р-254). Направления на Русскую Поляну и Калачинск через Сыропятское. Нерегулируемый переезд в Калачинском районе.

На этих участках дежурят мобильные группы спасателей и необходимая техника. Водителей просят быть особенно внимательными и соблюдать дистанцию. Также напоминаем, что на влажных и обледенелых дорогах тормозной путь может увеличиваться в несколько раз.

Кроме того, в ближайшие дни ожидаются новые снегопады, поэтому водителям рекомендуется оставаться бдительными и соблюдать осторожность на дороге.