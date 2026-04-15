Губернатор Хоценко объявил о начале заявочной кампании фонда культурных инициатив

Сегодня, 15 апреля, в России официально открылся прием заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив. О старте кампании сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава региона подчеркнул, что творческие проекты на соискание финансирования могут представить не только НКО, но и муниципальные учреждения (за исключением казенных), индивидуальные предприниматели и коммерческие фирмы.
Заявочная кампания продлится до 30 июня включительно. Претенденты на гранты могут рассчитывать на практическую помощь — в прошлом году в регионе открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, его сотрудники готовы консультировать авторов идей на всех этапах подготовки заявок. Губернатор призвал омичей активнее включаться в конкурс, отметив, что у области есть все шансы получить поддержку на реализацию ярких начинаний.
В грантовом состязании предусмотрено 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код» и «Место силы». Участники могут выбрать наиболее подходящую категорию в зависимости от целей и содержания своего проекта.