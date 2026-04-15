В Эвенкии закрыли 25 ледовых переправ и 6 автозимников

За прошедшие сутки в Красноярском крае прекратили работу 25 ледовых переправ в Эвенкийском округе. Кроме того, в этом же округе закрылись 6 автозимников. Сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. По данным ведомства, в регионе продолжают функционировать 66 ледовых переправ и 12 автозимников. Большинство действующих переправ — 61 — по-прежнему открыты в Эвенкийском округе. В Туруханском округе работают 2 переправы, в Таймырском Долгано-Ненецком — 3. Автозимники остаются открытыми в Енисейском (4), Кежемском (1), Туруханском (4) и Эвенкийском (3) округах.