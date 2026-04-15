Врачи предупредили аллергиков о раннем старте цветения березы в России

В Минздраве предупредили о раннем старте цветения березы, одного из самых сильных аллергенов средней полосы России. Об этом сообщила пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Наталья Коповая.
Она отметила, что обычно пик цветения ожидается в мае, однако в 2026 году из-за теплой весны активная фаза может начаться уже в третьей декаде апреля. При этом еще до начала местного пыления возможен перенос аллергенов из других регионов.
Специалист рекомендовала аллергикам заранее принять меры предосторожности. В частности, следует ограничить пребывание на улице, особенно в сухую и безветренную погоду, а также использовать защитные средства и придерживаться назначенной терапии.
Коповая добавила, что после возвращения с улицы важно принимать душ и менять одежду, а окна держать закрытыми. Лекарственные препараты, включая антигистаминные средства и другие методы лечения, должны подбираться врачом, передает «Интерфакс».
Нередко в период аллергии кожа часто становится непредсказуемой: привычные средства начинают щипать, появляется ощущение сухости и стянутости, а любые эксперименты с уходом заканчиваются раздражением. Как правильно ухаживать за кожей в сезон аллергии — в материале «Вечерней Москвы».