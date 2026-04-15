Джо Байден спутал чернокожего мужчину с Бараком Обамой и пригласил его на сцену

Бывший президент США перепутал высокого афроамериканца с Бараком Обамой.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент США Джо Байден спутал высокого афроамериканца с экс-главой Белого дома Бараком Обамой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

83-летний Байден находился в Юридической школе Сиракузского университета, чтобы принять участие в церемонии открытия портретной галереи.

«Барак? Что вы делаете? Идите сюда», — несколько раз сказал Байден со сцены, пригласив мужчину присоединиться к нему.

При этом речь шла о Джеффе Скраггсе, председателе Попечительского совета Сиракузского университета, который сидел рядом с бывшим президентом на протяжении всего мероприятия. Позднее Байден еще раз сказал, что он похож на Барака. Зал в ответ рассмеялся.

Однако сторонники республиканцев в сети назвали ситуацию с Байденом неловкой и предположили, бывший президент как белый мужчина, поддался стереотипу, что все чернокожие похожи на бывшего президента Обаму.

Ранее KP.RU писал, что Байден после мероприятия в Южной Каролине не смог самостоятельно спуститься с лестницы, его довел помощник.

