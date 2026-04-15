Джо Байден спутал чернокожего мужчину с Бараком Обамой и пригласил его на сцену

Бывший президент США Джо Байден спутал высокого афроамериканца с экс-главой Белого дома Бараком Обамой. Об этом сообщает издание Daily Mail.
83-летний Байден находился в Юридической школе Сиракузского университета, чтобы принять участие в церемонии открытия портретной галереи.
«Барак? Что вы делаете? Идите сюда», — несколько раз сказал Байден со сцены, пригласив мужчину присоединиться к нему.
При этом речь шла о Джеффе Скраггсе, председателе Попечительского совета Сиракузского университета, который сидел рядом с бывшим президентом на протяжении всего мероприятия. Позднее Байден еще раз сказал, что он похож на Барака. Зал в ответ рассмеялся.
Однако сторонники республиканцев в сети назвали ситуацию с Байденом неловкой и предположили, бывший президент как белый мужчина, поддался стереотипу, что все чернокожие похожи на бывшего президента Обаму.
