Красноярский хирург поработала в команде врача мирового уровня Хасана Баиева

Врач из Красноярской краевой больницы София Кауниетис вошла в команду известного челюстно-лицевого хирурга Хасана Баиева и съездила в Узбекистан в составе благотворительной миссии.

Врач из Красноярской краевой больницы София Кауниетис съездила в Узбекистан в составе благотворительной миссии фонда «Дарим улыбку». В свою команду ее пригласил известный челюстно-лицевой хирург Хасан Баиев, специализирующийся на лечении детей с расщелинами губы и нёба.

Год назад Хасан Баиев работал в краевой больнице. Вместе с местными хирургами он прооперировал 50 детей с врожденными патологиями лица — так называемыми «заячьей губой» и «волчьей пастью». После операции именно София Кауниетис долечивала пациентов и снимала швы. Результат впечатлил даже московского гостя — ни одного осложнения.

Баиев оценил профессионализм красноярского врача и позвал ее в свою команду. Поездка в город Нукус в республике Каракалпакстан в составе Узбекистана продлилась с 3 по 13 апреля. За десять дней местные врачи вместе с приглашенными специалистами осмотрели 300 детей и прооперировали 80 из них.

София Кауниетис уже вернулась домой. В краевой больнице с гордостью отмечают: их врач востребована далеко за пределами родного края, а миссия в Узбекистане стала для нее новым серьезным опытом.

Добавим, Хасан Баиев — известный во всем мире челюстно-лицевой хирург, меценат, профессиональный самбист, дзюдоист и борец. Окончил Красноярский медицинский институт, сначала работал в родной Чечне, затем, после войны, уехал в США, продолжая помогать детям в России и других странах.

Через 15 лет Хасан Баиев вернулся в Чечню. Сейчас он является одним из ведущих специалистов России в области пластической хирургии, широко занимается благотворительностью. Акции по бесплатному лечению детей с патологиями лица его благотворительный фонд «Дарим Улыбку» проводит с 2007 года.

