Российские банки ускорили закрытие отделений почти втрое

Российские банки за первые три месяца 2026 года закрыли 483 офиса, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из открытых данных ЦБ.
К 1 апреля число офисов банков, куда могут обратиться россияне, составило 21,87 тыс. Для сравнения, по состоянию на 1 января их было 22,35 тыс.
Темпы закрытия отделений растут несколько лет подряд. Так, в первом квартале 2025 года количество офисов в целом снизилось на 185, в 2024-м — на 70, а в 2023-м — на 41. Наиболее быстрыми темпами в прошлом году отделения закрывал «Сбер» — работу прекратили около 900 его офисов.
Основатель агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максим Гмыря в беседе с «Известиями» объяснил эту тенденцию усилением цифровизации банкинга. Развитие цифровых сервисов, по его словам, приводит к тому, что банки постепенно уходят от классической модели с широкой сетью офисов и активнее переводят операции в онлайн.
«Это во многом связано с развитием цифровых сервисов: значительную часть услуг сегодня можно получить дистанционно, быстрее и с меньшими затратами. Параллельно растет давление на издержки — несмотря на хорошие финансовые результаты, траты банков увеличиваются и оптимизация физической инфраструктуры становится очевидным шагом», — говорит эксперт.
Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин также отметил, что банки тратят на содержание одного офиса в Московском регионе примерно 2−5 млн руб. ежемесячно. На мобильные приложения и онлайн переориентируются не только кредитные организации, но и сами их клиенты, добавил эксперт.
Свою роль здесь также играют сделки слияний и поглощений в секторе, когда банк-покупатель закрывает часть близко расположенных офисов, чтобы те не дублировали друг друга, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Банки переносят обслуживание в дистанционный формат, что позволяет сокращать затраты и повышать рентабельность, сообщили «Известиям» в Центробанке. Регулятор отметил, что приветствует этот тренд, но следит за тем, чтобы процесс не создавал для клиентов банков неудобства.
В городах сокращение числа отделений почти не влияет на доступность финуслуг, считает Банк России. Перебои в работе интернета в этом контексте учитываются, ведется адресная работа с банками, добавил регулятор.
