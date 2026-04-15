Житель Краснознаменска избил подругу табуретом за то, что она разбудила его

Женщине диагностировали черепно-мозговую травму.

В Краснознаменском районе местной жительнице досталось за то, что она потревожила ночью своего сожителя. Он жестоко избил подругу. О случившемся сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что 45-летняя дама вернулась после кооператива и не смогла попасть в квартиру. Она разбудила сожителя, попросила, чтобы тот открыл дверь. Мужчина сразу принялся бить подругу руками, а затем несколько раз ударил ее деревянным табуретом. После этого он спокойно лег спать, а женщина отправилась в больницу. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер и челюсти, а также множественные ушибы и ссадины.

Агрессору грозит до трех лет лишения свободы.