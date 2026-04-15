Суд уволил бывшего главу Сивинского округа в связи с утратой доверия

Прокурор Сивинского района обратился в суд с административным иском к окружной думе. Представительный орган власти ранее указал в качестве основания на отставку главы округа его собственное желание.
Прокуратура признала незаконным решение думы муниципального округа о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета. Чиновника заподозрили в непринятии мер по урегулированию конфликта интересов подчиненного ему сотрудника.
Бывший глава, заведомо знавший о свойстве между обвиняемым по уголовному делу по факту хищения бюджетных средств индивидуальным предпринимателем и сотрудником администрации округа, назначил последнего представителем потерпевшего по возбужденному уголовному делу. Юрий Кабанов ушел в отставку по собственному желанию осенью 2024 года.
Верещагинский районный суд оставил без удовлетворения апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Пермского краевого суда и требования прокурора оставлены. По кассационному представлению прокурора края Седьмой кассационный суд отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Апелляционное определение от 13 апреля 2026 года отменило решение районного суда, приняв новое решение об удовлетворении иска прокурора. Дума Сивинского муниципального округа рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа в связи с утратой доверия.
«Решение вступило в законную силу», — сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.