Новый ФАП сгорел. Жители села год добиваются комфортного медпункта

Ранее мы писали о проблеме жителей д. Сёмичи, чьи дети были вынуждены каждый день преодолевать пешком по несколько километров, чтобы попасть в оверятскую школу, а затем возвращаться домой. Причём идти им приходилось по проезжей части, что очень опасно. Родители обращались к администрации школы с просьбой организовать подвоз ребят, но ничего не менялось: в образовательном учреждении говорили, что не получается найти водителя автобуса. Следственный комитет, узнав о проблеме, возбудил уголовное дело о халатности. На днях стало известно, что ситуация разрешилась.