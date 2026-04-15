Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый ФАП сгорел. Жители села год добиваются комфортного медпункта

Новый ФАП сгорел вскоре после постройки, люди остались без медпункта.

Покосившееся крыльцо, облупившийся фасад, огромные пятна от подтёков на потолках, трещины на стенах, просевший пол в туалете, холодные помещения. Так жители села Голубята описали фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который вынуждены были посещать в последнее время. При этом новое здание, обустроенное для медобслуживания населения не так давно, закрыто. Почему?

Недолгая радость.

Село Голубята находится в Добрянском муниципальном округе Пермского края. Жителей немного, всего около 130 человек. Поликлиники в населённом пункте нет. Медицинскую помощь людям последние годы оказывали в ФАПе, расположенном в стареньком здании. Помещения не в лучшем состоянии. Люди очень ждали строительства нового здания медпункта.

«Его сдали осенью 2023 г. Это красивое аккуратное сине-белое здание с благоустроенной прилегающей территорией. Мы нарадоваться не могли тому, что дождались нового ФАПа. Однако счастье длилось недолго: весной там произошёл пожар. После этого новое здание закрыли и не использовали. Приём врача возобновился в старом помещении, — рассказала изданию жительница села Мария Иванова (имя изменено по просьбе спикера). — В селе говорили, что власти судятся с подрядчиком, который строил новый ФАП».

Прошёл почти год, но ситуация не менялась. Люди надеялись, что новое здание, в котором произошёл пожар, отремонтируют и вновь начнут эксплуатировать. Однако этого так и не произошло.

«Жители села Голубята обращались за помощью в администрацию Добрянского округа. Оттуда поступали обещания исправить ситуацию, но реальных действий предпринято не было. ОНФ обратился в краевой Минздрав с просьбой помочь в восстановлении здания ФАПа», — рассказали изданию активисты.

Информация, опубликованная общественниками, разлетелась по Сети. Ситуацией моментально занялся Следственный комитет.

«В Прикамье следователем СК России возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при ремонте фельдшерско-акушерского пункта, — сообщили в СУ СКР России по Пермскому краю. — Принимаются все необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан. Также следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц».

Подключилась и региональная прокуратура. Специалисты надзорного ведомства выяснят, соблюдались ли в селе санитарно-эпидемиологические требования и законодательство о здравоохранении.

Быстрая реакция.

Почему новый ФАП стоит без дела? Когда его отремонтируют? Сколько ещё людям мёрзнуть на приёме врача? Эти вопросы жители села озвучивали неоднократно. Газета «АиФ-Прикамье» переадресовала их в Министерство здравоохранения Пермского края.

«Новое здание, начавшее работу в январе 2024 г., не подлежит восстановлению, — рассказали в Минздраве. — На время проведения судебных разбирательств и всех необходимых экспертиз — они заняли почти два года — было принято решение об оказании медицинской помощи в ранее работавшем в посёлке здании ФАП. Благодаря проведенной претензионной работе и вынесенному судом решению новый фельдшерско-акушерский пункт будет установлен в посёлке уже в этом году».

В министерстве говорят, что крышу старого здания починили ещё осенью 2025 г., а в апреле 2026 г. провели работы на системе отопления старого ФАПа и косметический ремонт. По словам жителей, на днях в селе прошла встреча с представителями окружной больницы, прокуратуры и следственного комитета.

«Нам сообщили о строительстве нового ФАПа. Мы очень надеемся, что эти обещания действительно выполнят. Если будет новый красивый ФАП, возможно, хороший врач решит поселиться в нашем селе (сейчас он приезжает несколько раз в неделю)», — надеются люди.

Дождались автобуса.

Ранее мы писали о проблеме жителей д. Сёмичи, чьи дети были вынуждены каждый день преодолевать пешком по несколько километров, чтобы попасть в оверятскую школу, а затем возвращаться домой. Причём идти им приходилось по проезжей части, что очень опасно. Родители обращались к администрации школы с просьбой организовать подвоз ребят, но ничего не менялось: в образовательном учреждении говорили, что не получается найти водителя автобуса. Следственный комитет, узнав о проблеме, возбудил уголовное дело о халатности. На днях стало известно, что ситуация разрешилась.

«Спустя два года мучительных ожиданий дети снова получили возможность ездить в школу на автобусе, — рассказали в ОНФ. — У двадцати ребят учёба больше не ассоциируется с долгими, изматывающими походами пешком по тёмной дороге и через железнодорожные пути. Школе удалось найти водителя. Теперь автобус забирает и привозит детей. Об этом сообщили чиновники Краснокамского округа».