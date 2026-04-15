Новый ФАП сгорел. Жители села год добиваются комфортного медпункта

Покосившееся крыльцо, облупившийся фасад, огромные пятна от подтёков на потолках, трещины на стенах, просевший пол в туалете, холодные помещения. Так жители села Голубята описали фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который вынуждены были посещать в последнее время. При этом новое здание, обустроенное для медобслуживания населения не так давно, закрыто. Почему?
Недолгая радость.
Село Голубята находится в Добрянском муниципальном округе Пермского края. Жителей немного, всего около 130 человек. Поликлиники в населённом пункте нет. Медицинскую помощь людям последние годы оказывали в ФАПе, расположенном в стареньком здании. Помещения не в лучшем состоянии. Люди очень ждали строительства нового здания медпункта.
«Его сдали осенью 2023 г. Это красивое аккуратное сине-белое здание с благоустроенной прилегающей территорией. Мы нарадоваться не могли тому, что дождались нового ФАПа. Однако счастье длилось недолго: весной там произошёл пожар. После этого новое здание закрыли и не использовали. Приём врача возобновился в старом помещении, — рассказала изданию жительница села Мария Иванова (имя изменено по просьбе спикера). — В селе говорили, что власти судятся с подрядчиком, который строил новый ФАП».
Прошёл почти год, но ситуация не менялась. Люди надеялись, что новое здание, в котором произошёл пожар, отремонтируют и вновь начнут эксплуатировать. Однако этого так и не произошло.
«Жители села Голубята обращались за помощью в администрацию Добрянского округа. Оттуда поступали обещания исправить ситуацию, но реальных действий предпринято не было. ОНФ обратился в краевой Минздрав с просьбой помочь в восстановлении здания ФАПа», — рассказали изданию активисты.
Информация, опубликованная общественниками, разлетелась по Сети. Ситуацией моментально занялся Следственный комитет.
«В Прикамье следователем СК России возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при ремонте фельдшерско-акушерского пункта, — сообщили в СУ СКР России по Пермскому краю. — Принимаются все необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан. Также следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц».
Подключилась и региональная прокуратура. Специалисты надзорного ведомства выяснят, соблюдались ли в селе санитарно-эпидемиологические требования и законодательство о здравоохранении.
Быстрая реакция.
Почему новый ФАП стоит без дела? Когда его отремонтируют? Сколько ещё людям мёрзнуть на приёме врача? Эти вопросы жители села озвучивали неоднократно. Газета «АиФ-Прикамье» переадресовала их в Министерство здравоохранения Пермского края.
«Новое здание, начавшее работу в январе 2024 г., не подлежит восстановлению, — рассказали в Минздраве. — На время проведения судебных разбирательств и всех необходимых экспертиз — они заняли почти два года — было принято решение об оказании медицинской помощи в ранее работавшем в посёлке здании ФАП. Благодаря проведенной претензионной работе и вынесенному судом решению новый фельдшерско-акушерский пункт будет установлен в посёлке уже в этом году».
В министерстве говорят, что крышу старого здания починили ещё осенью 2025 г., а в апреле 2026 г. провели работы на системе отопления старого ФАПа и косметический ремонт. По словам жителей, на днях в селе прошла встреча с представителями окружной больницы, прокуратуры и следственного комитета.
«Нам сообщили о строительстве нового ФАПа. Мы очень надеемся, что эти обещания действительно выполнят. Если будет новый красивый ФАП, возможно, хороший врач решит поселиться в нашем селе (сейчас он приезжает несколько раз в неделю)», — надеются люди.
Дождались автобуса.
Ранее мы писали о проблеме жителей д. Сёмичи, чьи дети были вынуждены каждый день преодолевать пешком по несколько километров, чтобы попасть в оверятскую школу, а затем возвращаться домой. Причём идти им приходилось по проезжей части, что очень опасно. Родители обращались к администрации школы с просьбой организовать подвоз ребят, но ничего не менялось: в образовательном учреждении говорили, что не получается найти водителя автобуса. Следственный комитет, узнав о проблеме, возбудил уголовное дело о халатности. На днях стало известно, что ситуация разрешилась.
«Спустя два года мучительных ожиданий дети снова получили возможность ездить в школу на автобусе, — рассказали в ОНФ. — У двадцати ребят учёба больше не ассоциируется с долгими, изматывающими походами пешком по тёмной дороге и через железнодорожные пути. Школе удалось найти водителя. Теперь автобус забирает и привозит детей. Об этом сообщили чиновники Краснокамского округа».