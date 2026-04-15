Опрос: Почти 80 процентов арендаторов готовы делать ремонт в съемном жилье

Согласно опросу, каждый пятый квартиросъемщик (21,2 процента) готов полностью отремонтировать съемное жилье при условии согласия собственника. В то же время 17,3 процента арендаторов не желают вносить серьезные изменения в чужую собственность и готовы лишь устранить возникшие поломки. При этом только 3 процента респондентов не собираются заниматься обустройством арендованной квартиры, передает ТАСС.