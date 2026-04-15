Опрос: Почти 80 процентов арендаторов готовы делать ремонт в съемном жилье

Около 80 процентов опрошенных арендаторов готовы самостоятельно делать ремонт в съемной квартире. Соответствующие данные представлены в исследованиях, проведенных «Яндекс аренда» совместно с «Лемана ПРО».
— 79,7% опрошенных арендаторов готовы сами делать ремонт в съемной квартире. Из них 58,5% отмечают, что могли бы вносить частичные изменения в интерьер: покрасить стены, заменить обои и освещение, докупить декор, — сказано в материалах.
Согласно опросу, каждый пятый квартиросъемщик (21,2 процента) готов полностью отремонтировать съемное жилье при условии согласия собственника. В то же время 17,3 процента арендаторов не желают вносить серьезные изменения в чужую собственность и готовы лишь устранить возникшие поломки. При этом только 3 процента респондентов не собираются заниматься обустройством арендованной квартиры, передает ТАСС.
Большинство россиян при обустройстве жилья предпочитают вдохновляться чужим опытом. К такому выводу пришли эксперты интерьерной компании Mr.Doors после проведения анонимного опроса. На втором месте оказался вариант «самостоятельно придумываю идеи», который набрал 24 процента голосов.